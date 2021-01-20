Причиною смерті дитини виявилася механічна асфіксія.

У Дніпропетровській області в селі Аполонівка 23-річна дівчина задушила поясом від халата свою чотиримісячну дитину.

Про це повідомили в поліції області. За словами затриманої, вона задушила сина через те, що той голосно плакав. Читайте такожУ Туреччині чоловік порізав ножем обличчя своїй дружині-українці (відео)

"Як встановили поліцейські, до смерті хлопчика причетна його власна мати. Проведеними заходами знаряддя злочину - пояс - вилучено правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.

Матері дитини повідомили про підозру у вчиненні вбивства (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

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Автор: Ольга Робейко