В селі Назавизів Івано-Франківської області жінка потрапила під колеса одразу двох авто.
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Як повідомляється у зведенні Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, інцидент стався увечері 8 лютого.
Водій автомобіля «ЗАЗ» допустив на дорозі наїзд на пішохода – місцеву мешканку 1965 року народження. Вона рухалась правим краєм проїзної частини у попутному напрямку.
Від удара постраждалу відкинуло назад, де на неї вчинив наїзд автомобіль "Фіат Добло", що рухався позаду у попутному напрямку.
Жінка дістала в ДТП тілесні ушкодження.
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