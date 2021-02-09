Постраждала дістала тілесні ушкодження.

В селі Назавизів Івано-Франківської області жінка потрапила під колеса одразу двох авто.

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Як повідомляється у зведенні Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, інцидент стався увечері 8 лютого.

Водій автомобіля «ЗАЗ» допустив на дорозі наїзд на пішохода – місцеву мешканку 1965 року народження. Вона рухалась правим краєм проїзної частини у попутному напрямку.

Від удара постраждалу відкинуло назад, де на неї вчинив наїзд автомобіль "Фіат Добло", що рухався позаду у попутному напрямку.

Жінка дістала в ДТП тілесні ушкодження.

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Автор: Дмитро Захаров