Один з постраждалих молодиків госпіталізований у важкому стані.

У Київській області джип GMC врізався в бензовоз MАN, намагаючись сховатися від поліції. Постраждали три людини.

Читайте такожМасштабна ДТП у Києві: зіткнулися одразу чотири авто (відео)

Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Зазначається, що подія сталася в ніч на 10 лютого.

Джип втягнувся в погоню від поліції, летів на швидкості не менше 140 км.

Постраждали 3 молодих людини, один у важкому стані госпіталізований. Припускається, що всі вони були нетверезими.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров