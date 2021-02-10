Під Києвом сталася страшна аварія / скріншот з відео
У Київській області джип GMC врізався в бензовоз MАN, намагаючись сховатися від поліції. Постраждали три людини.
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Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Зазначається, що подія сталася в ніч на 10 лютого.
Джип втягнувся в погоню від поліції, летів на швидкості не менше 140 км.
Постраждали 3 молодих людини, один у важкому стані госпіталізований. Припускається, що всі вони були нетверезими.
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