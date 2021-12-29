Аварія сталася у селищі Софіївська Борщагівка.

Під Києвом трапилась ДТП. За невідомих обставин карета швидкої допомоги протаранила стовп. Електроопора впала на карету та перекрила рух в обох напрямах.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Київської області в Telegram.

Автопригода трапилася в селищі Софіївська Борщагівка. Про неї стало відомо вранці 29 грудня. Машина швидкої допомоги потрапила в аварію на вулиці Пушкіна. Стовп впав прямо на карету, він перекрив рух в обох напрямах.

Обставини ДТП встановлюються. Представники поліції просять водіїв з розумінням ставитися до тимчасових незручностей та завчасно планувати свої маршрути з урахуванням інформації про аварію в Борщагівці.

Читайте такожУ Дніпрі трамвай зійшов з рейок і на смерть збив жінку (відео)У коментарі виданню "Обозрєватєль" анонімне джерело повідомило, що в аварії постраждала людина.

"Автомобіль медиків в'їхав у бетонну електроопору, внаслідок чого вона впала на спецавтомобіль. Фельдшер, який сидів на пасажирському сидінні, отримав травми", - поділився співрозмовник.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Київській області в ДТП дивом вижили двоє дітей. Автомобіль згорів дотла, постраждалих госпіталізували.

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