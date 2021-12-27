Постраждалі з тілесними ушкодженнями доставлені в лікарню, поліція встановлює обставини ДТП.

26 грудня, близько 14.00, в поліцію надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чернігів, поблизу села Скибин сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої сталося загоряння транспортного засобу.

Про це повідомляє поліція Київської області в Facebook.

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За попередніми даними, сталося зіткнення "ВАЗ-2115" під керуванням 32-річного водія і "BMW X5", який рухався попереду. В результаті зіткнення сталося загоряння автомобіля "ВАЗ".

"32-річний водій і його пасажири: дружина і двоє неповнолітніх дітей 7-ми та 9-ти років отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню для надання допомоги", - йдеться в повідомленні.

На місці події працювали працівники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції, рятувальники та медики.

Після встановлення всіх обставин аварії поліцейські нададуть правову кваліфікацію.

Палаючий автомобіль:

10 грудня 2021 року в Києві сталася НП на дорозі - під час руху по проспекту Миколи Бажана загорівся автомобіль.