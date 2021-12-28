Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть чоловіка наступила у результаті асфіксії.

Іноземцям, які вбили лікаря з Рівненщини, повідомили про підозру, їм загрожує довічне ув’язнення.

Про це йдеться на офіційному сайті Відділу комунікації поліції Києва.

Згідно з повідомленням, до поліції надійшло повідомлення про зникнення безвісти 50-річного лікаря з Рівненщини, який поїхав до столиці та тривалий час не виходив на зв'язок. Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та негайно розпочали пошуки.

Читайте такожНа Харківщині мисливець на полюванні випадково застрелив знайомого"Завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів поліції ми встановили, що один зі зловмисників працював водієм служби таксі. 20 грудня цього року спільно зі своїм знайомим він погодився підвезти потерпілого до готелю. Розуміючи, що в чоловіка можуть бути при собі гроші, спільники спланували злочин та під час поїздки іноземець завдав потерпілому декілька ударів, від яких той втратив свідомість. Тоді нападники відібрали у лікаря його особисті речі, зв'язали йому руки та ноги і непритомного залишили у лісосмузі за межами Києва", - розповів начальник управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у місті Києві Сергій Махно.

Уродженців іншої держави, 1978 та 1985 років народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці встановили місцеперебування тіла потерпілого. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть чоловіка наступила у результаті асфіксії.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене групою осіб. Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури затриманим повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину. Найближчим часом суд обиратиме їм запобіжні заходи.

Як повідомляв УНІАН, підозрюваних у вбивстві головного лікаря рівненського санаторію затримали 26 грудня.

Злочин стався ввечері 20 грудня. Тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті було знайдено у лісосмузі під Києвом.

Вас також можуть зацікавити новини: