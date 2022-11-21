У липні 2022 року чоловіку вдалося втекти, але лиходій знайшов його та силоміць повернув до приміщення СТО.

На Київщині затримали власника СТО, який тримав у рабстві чоловіка. У Броварах протягом тривалого часу він утримував у гаражі 37-річного чоловіка.

Як повідомляє поліція Київської області, декілька років тому 50-річний зловмисник незаконно втягнув потерпілого у боргову кабалу та змушував його безоплатно працювати. У липні 2022 року чоловіку вдалося втекти, але лиходій знайшов його та силоміць повернув до приміщення СТО.

Потерпілий утримувався в непридатних для життя умовах. Також фігурант забрав у нього телефон та паспорт. Крім того, шляхом погроз та шантажу чоловік переписав на "рабовласника" будинок, у якому мешкав раніше.

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Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом торгівлі людьми (ч. 3, ст.149 ККУ). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Інциденти на Київщині: останні новини

Нещодавно стало відомо, що на Київщині чоловік вбив робітників. Він залив їх бетоном у двометровій могилі. А в області області жінка знайшла гранату в поштовій скриньці.

Окрім цього, на Київщині водій напідпитку збив на смерть 12-річного хлопчика із сім’ї переселенців. Родина загиблого приїхала з Херсонщини.

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