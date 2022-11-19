На Київщині водій напідпитку збив 12-річного хлопчика.
ДТП сталася 18 листопада близько 17 години в Брилівці Білоцерківського району.
"Хлопчик пішов купити їжу, повертався додому узбіччям, не дійшов до оселі всього 100 метрів…57-річний водій легковика збив дитину на смерть", - повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
За попередні даними, водій керував напідпитку. Зараз він затриманий і знаходиться в ІТТ.
"Родина загиблого - це вимушені переселенці з Херсонщини. На Київщину сім’я з 8 дітьми переїхала, тікаючи від війни, всього місяць назад, і от таке лихо...", - написав Нєбитов.
ДТП в Україні: подробиці
У зв'язку з економією електроенергії у багатьох містах України вулиці майже не освітлені вночі. Через це зросла кількість аварій за участі пішоходів.
З 10 жовтня, коли вперше було введено обмеження споживання електроенергії після масштабної атаки РФ по енергетичній інфраструктурі, до 23 жовтня на вулицях українських міст загинув 51 пішохід. З них 38 – у темний час доби. Це на понад 25% більше ніж за два попередні тижні.