Родина загиблого - це вимушені переселенці з Херсонщини.

На Київщині водій напідпитку збив 12-річного хлопчика.

ДТП сталася 18 листопада близько 17 години в Брилівці Білоцерківського району.

"Хлопчик пішов купити їжу, повертався додому узбіччям, не дійшов до оселі всього 100 метрів…57-річний водій легковика збив дитину на смерть", - повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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За попередні даними, водій керував напідпитку. Зараз він затриманий і знаходиться в ІТТ.

"Родина загиблого - це вимушені переселенці з Херсонщини. На Київщину сім’я з 8 дітьми переїхала, тікаючи від війни, всього місяць назад, і от таке лихо...", - написав Нєбитов.

ДТП в Україні: подробиці

У зв'язку з економією електроенергії у багатьох містах України вулиці майже не освітлені вночі. Через це зросла кількість аварій за участі пішоходів.

З 10 жовтня, коли вперше було введено обмеження споживання електроенергії після масштабної атаки РФ по енергетичній інфраструктурі, до 23 жовтня на вулицях українських міст загинув 51 пішохід. З них 38 – у темний час доби. Це на понад 25% більше ніж за два попередні тижні.

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