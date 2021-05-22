Поліцейського з проникаючим вогнепальним пораненням шиї госпіталізовано.

На Львівщині затримали 19-річного юнака, який стріляв у поліцейського та лісничих.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національної поліції.

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У п’ятницю, 21 травня, близько 22:40 правоохоронцям надійшло повідомлення від лісничих про те, що в одному з лісових масивів ДП «Бродівський лісгосп» виявлено підводу з колодами.

Правоохоронці, які виїхали на місце, виявили у лісовому масиві неподалік села Лешнів підводу з колодами дерев породи «сосна». «Близько 00:15, під час документування факту незаконної порубки лісу, з протилежного берега річки невідома особа здійснила постріли з невстановленої вогнепальної зброї, поранивши 20-річного співробітника поліції, а також двох лісничих – 34-річного майстра лісу та 49-річного інженера лісового господарства, співробітників Бродівського лісгоспу», - йдеться у повідомленні. Після цього зловмисник втік на мотоциклі.

Невдовзі правоохоронці затримали його. Це – 19-річний місцевий житель. Постріли були здійснені з мисливської рушниці.

Поліцейського з проникаючим вогнепальним пораненням шиї госпіталізовано, працівники лісової охорони від госпіталізації відмовилися. Проти затриманого розпочато кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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Автор: Світлана Закелова