В Одеській області житель Чорноморська зупинився на дорозі, щоб допомогти водієві і пасажиру BMW, але став жертвою грабіжників.
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Як повідомляє «Страна» з посиланням на джерело, в поліції, інцидент стався ввечері 6 лютого в селі Бурлача Балка.
Чоловік 1999 року народження їхав на своєму автомобілі Mini Cooper, коли побачив на узбіччі BMW з грузинськими номерами, який застряг у снігу. Поруч з ним двоє чоловіків жестами просили про допомогу.
Водій вирішив допомогти, він зупинився і вийшов з машини. Однак тоді "потерпілі" почали погрожувати водієві пістолетом і вимагати гроші. Жителю Чорноморська довелося віддати гаманець. Діставши з гаманця всю готівку, які там були (300 доларів і 2 тисячі гривень), зловмисники сіли в своє авто і поїхали.
Потерпілий написав заяву в поліцію. В області ввели поліцейську операцію"Перехоплення".
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