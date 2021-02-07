Замість подяки чоловік отримав погрози і був змушений віддати гаманець.

В Одеській області житель Чорноморська зупинився на дорозі, щоб допомогти водієві і пасажиру BMW, але став жертвою грабіжників.

Читайте такожВ Одесі група молодих людей вчинила серію розбоїв і грабежів

Як повідомляє «Страна» з посиланням на джерело, в поліції, інцидент стався ввечері 6 лютого в селі Бурлача Балка.

Чоловік 1999 року народження їхав на своєму автомобілі Mini Cooper, коли побачив на узбіччі BMW з грузинськими номерами, який застряг у снігу. Поруч з ним двоє чоловіків жестами просили про допомогу.

Водій вирішив допомогти, він зупинився і вийшов з машини. Однак тоді "потерпілі" почали погрожувати водієві пістолетом і вимагати гроші. Жителю Чорноморська довелося віддати гаманець. Діставши з гаманця всю готівку, які там були (300 доларів і 2 тисячі гривень), зловмисники сіли в своє авто і поїхали.

Потерпілий написав заяву в поліцію. В області ввели поліцейську операцію"Перехоплення".

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН