Дівчині погрожували ножем і в телефонних розмовах змушували вдавати, що в неї все добре.

В Ізмаїльському районі Одеської області двоє чоловіків викрали 23-річну дівчину прямо біля її дому. Один з викрадачів таким чином намагався примусити її до спільного проживання.

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Як повідомляється на сайті Нацполіції Одеської області, 46-річний «залицяльник» та його 26-річний знайомий заштовхали потерпілу в автомобіль та вивезли в посадку. Дівчині погрожували ножем і в телефонних розмовах змушували вдавати, що в неї все добре.

Односельці дівчини бачили її викрадення – вони звернулись до її родичів та до поліції. Правоохоронці ввели в дію операцію «Перехоплення». Рідні потерпілої тим часом встановили з донькою та правопорушником телефонний зв’язок і вмовили чоловіка приїхали до них додому в Ізмаїл, аби залагодити конфлікт. Там викрадача і затримали поліцейські.

Обидва правопорушники - місцеві жителі, які мають не одну судимість. До того ж наразі в суді на розгляді відносно них знаходяться обвинувальні акти за скоєння майнових злочинів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про викрадення людини (ч.2 ст.146 КК України). Викрадачам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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Автор: УНІАН