Матері загрожує до 8 років в’язниці.

У Лубнах Полтавської області під час пожежі житлового дому загинула півторарічна дитина, яку матір залишила саму.

Про це пише Суспільне.

За словами речниці обласного ДСНС Світлани Рибалко, 31-річна жінка залишила малюка самого, а сама пішла до продуктового магазину.

Близько 22:00 матір повернулася і побачила в домі задимлення.

У ДСНС стверджують, що доросла намагалась врятувати дитину і сама отруїлась продуктами горіння. Тіло вже мертвого малюка виявили на підлозі біля дверей.

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Вогонь знищив меблі і речі, які були у вжитку.

Нині на місці події тривають слідчі дії. Тіло направили до бюро судово-медичних експертиз, аби встановити причини смерті дитини.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті "залишення в небезпеці".

Санкція від 3 до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Віолетта Орлова