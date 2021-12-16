У Лубнах Полтавської області під час пожежі житлового дому загинула півторарічна дитина, яку матір залишила саму.
Про це пише Суспільне.
За словами речниці обласного ДСНС Світлани Рибалко, 31-річна жінка залишила малюка самого, а сама пішла до продуктового магазину.
Близько 22:00 матір повернулася і побачила в домі задимлення.
У ДСНС стверджують, що доросла намагалась врятувати дитину і сама отруїлась продуктами горіння. Тіло вже мертвого малюка виявили на підлозі біля дверей.
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Вогонь знищив меблі і речі, які були у вжитку.
Нині на місці події тривають слідчі дії. Тіло направили до бюро судово-медичних експертиз, аби встановити причини смерті дитини.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті "залишення в небезпеці".
Санкція від 3 до 8 років позбавлення волі.
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