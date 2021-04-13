Чоловік помстився жінці за те, що вона обрала іншого.

У селі Партизанське чоловік облив бензином та підпалив автівку знайомої.

Читайте такожНа Київщині чоловік заради розваги застрелив лелеку (відео)Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Між раніше знайомими жінкою та чоловіком виник конфлікт.

Зловмисник підійшов до автомобіля, відчинив двері, облив салон транспортного засобу бензином, підпалив його та втік.

Чоловіка розшукали та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Триває слідство.

У сюжеті ТСН повідомляється, що чоловік помстився жінці за те, що вона обрала іншого.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська