У злочині замішані двоє фігурантів, які мали одного російського куратора.

СБУ та Національна поліція затримали агентурну групу, яка на замовлення російських спецслужб підірвала кур’єра з вибухівкою біля будівлі територіального центру комплектування (ТЦК) у Кам’янці-Подільському.

Як повідомляється на сайті СБУ, йдеться про двох агентів Росії, які здійснили цей замовний теракт 5 лютого. Вони "втемну" використали кур’єра з сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили російські спецслужби.

"Тоді внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському кур’єр загинув на місці, а 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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Так, упродовж доби після теракту "по гарячих слідах" було затримано обох виконавців злочину, а протягом наступних днів задокументовано їхній зв’язок з російською спецслужбою.

"Зловмисниками виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких" заробітків. Обидва фігуранти діяли порізно, але мали спільного російського куратора", - зауважили у Службі.

За його інструкцією неповнолітній агент виготовив саморобний вибуховий пристрій. Для максимального ураження він начинив його гайками та обрізками арматури, а для дистанційної детонації - спорядив мобільним телефоном.

"Потім студент заклав СВП у схованку та передав геолокацію своєму куратору з ФСБ. Російський спецслужбіст повідомив координати іншому агенту-наркозалежному, який у подальшому забрав вибухівку", - розповіли у СБУ.

Згодом наркозалежний мав доставити СВП під виглядом посилки до будівлі ТЦК. Зрозумівши, що його можуть спробувати ліквідувати "як свідка", він замовив доставку. Коли кур’єр прибув під ТЦК, окупанти підірвали вибухівку разом з ним.

Зазначається, що під час обшуків у затриманих було вилучено мобільні телефони з доказами контактів з російськими спецслужбами, а також знаряддя та компоненти для виготовлення СВП.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Вибух біля ТЦК в Кам’янці-Подільському

5 лютого близько 13:00 в Кам’янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух. Тоді зазначалося, що внаслідок вибуху загинув чоловік, четверо людей були поранені.

У правоохоронних органах УНІАН повідомили, що вибух стався неподалік контрольно-пропускного пункту біля будівлі ТЦК. Здетонував пристрій, який ніс чоловік. Він загинув. Цей цивільний чоловік нібито приніс сумку з речами для знайомого, який був у ТЦК.

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