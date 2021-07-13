Після сильного удару Олексія Єлісеєва відкинуло на 15 метрів. Через п’ять днів хлопець помер у лікарні.

На Львівщині п’яний водій на смерть збив мотоцикліста Олексія Єлісеєва, який приїхав у місто Сколе, щоб взяти участь у забігу-трейлі разом зі своєю дівчиною.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтерсько-рятувальна організація MotoHelp.

ДТП сталася ще 19 червня, але деталі сталі відомі тільки зараз. Мотоцикліст Олексій Єлісеєв та мотоциклістка Ольга Блискавка (волонтерка у MotoHelp) їхали з Києва у місто Сколе, щоб взяти участь у забігу-трейлі. Два роки тому вони познайомились саме у Сколе під час мото-подорожі. Це була річниця, яку вони вирішили відсвяткувати разом у тому ж місці.

Увечері на двох мотоциклах вони доїхали до Сколе та зупинилися на Стрийській вулиці, аби зв’язатись із власниками будинку, де вони повинні були зупинитися.

"Раптово Олексія, який стояв біля мотоцикла, на великій швидкості збиває автомобіль. Під час удару хлопець був у шоломі та повній екіпіровці, і навіть у rescue-жилеті, який не спрацював, бо саме в цей час хлопець не був пристебнутий до мотоцикла. Удар був такої сили, що Олексія відкинуло на 15 метрів", - йдеться у повідомленні.

Водій автомобіля поїхав з місця ДТП, але потім повернувся.

"Водій був настільки п’яний, що не зміг одразу вийти з авто. Зі слів поліцейських, у його крові було 2,3 проміле алкоголю", - наголосили у волонтерській організації.

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Олексій отримав численні травми, в тому числі багатовогнищеву крововиливи мозку, був у тяжкому стані транспортований до Сколівської лікарні, а потім у ЦРЛ міста Стрий. Через п’ять днів через ризики ускладнень його вирішили транспортувати до Києва. Під час транспортування стан Олексія погіршився, реанімобіль терміново повернув у Львів, де у лікарні хлопець помер.

За даними MotoHelp, наразі водій авто стверджує, що нібито їхав тверезим, а інформація про ступінь сп’яніння водія нібито пропала з реєстру.

"І його адвокат активно намагається всунути "компенсацію", щоб в суді показувати начебто щиросердне розкаяння і домогтися мінімального покарання, наприклад, умовного строку чи штрафу", - наголошують у волонтерській організації.

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Автор: Денис Прядко