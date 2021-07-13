Медики госпіталізували трьох осіб.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода 12 липня сталася біля Ганнополя Вінницької області. В аварії загинули дві жінки, а ще три людини госпіталізовані, в тому числі вагітна дівчина.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Інцидент стався близько 17:40. За попередніми даними, під час руху зіткнулися ВАЗ і BMW, від удару іномарку відкинуло на узбіччя, де знаходилися три жінки. Авто буквально протаранило пішоходів, в результаті чого дві місцеві мешканки 54 і 64 років померли на місці аварії. При цьому ще одну 69-річну жінку доставили в лікарню з травмами.

За кермом іномарки перебувала 26-річна вагітна жінка, яку після аварії госпіталізували. До лікарні також доставили 38-річного водія ВАЗ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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12 липня вранці на сайті ДСНС повідомлялося, що людей в салоні було 12. В результаті перекидання легкового автомобіля на дах, яке сталося поблизу с. Ревне о 21:20, загинули 2 людини, з них 1 дитина і 3 людини госпіталізовані в лікарню, з них 2 дитини.

Пізніше стало відомо, що в авто перебували 16 осіб, з них семеро дітей, які були в багажнику.

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Автор: Анастасія Горбачова