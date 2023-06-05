Фігуранти справи навіть не вибачилися.

В Одесі за напад на журналістів умовно засуджено двох охоронців "Муніципальної варти".

Як ідеться у вироку суду Приморського районного суду міста Одеси, обидва фігуранти – охоронці комунальної установи "Муніципальна варта". Один з них – уродженець Донецької області, інший – Одещини. Як зазначається, з ними був ще один чоловік, але його мобілізовано, тому справа проти нього зупинена.

Згідно документу, подія сталася ще 13 липня 2018 року у центрі міста – на вул. Некрасова, куди вранці троє представників видання "Суспільний прибій" прибули для виконання редакційного завдання. Зокрема, щоб взяти інтерв`ю в адвокатської компанії "Редут".

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В цей час туди ж під`їхали три автомобілі з написами: "Муніципальна охорона". З них вийшли чоловіки у формі з відповідними шевронами, та почали демонтувати огорожу місць для зупинки авто – біля компанії "Редут".

Знімальна група почала знімати дії охоронців, але стався конфлікт. Під час відеозйомки підозрювані вимагали припинити відеозапис, нецензурно лаялись, а потім побили одного журналіста кулаками по обличчю.

У суді один охоронець запевняв, що не бив журналіста, а тільки штовхнув, інший - визнав, що вдарив, тому що йому "так підказала інтуїція". Обидва фігуранти запевняють: не зрозуміли, що мають справу зі ЗМІ, але суд їм не повірив. Як уточнюється, потерпілий неодноразово представлявся кореспондентом газети "Суспільний прибій" та просив не чинити перешкод у його журналістської діяльності. Також охоронці бачили посвідчення потерпілого.

Під час судового розгляду було представлено відеозапис подій – сутички та перепалки між учасниками конфлікту, під час якого також було розпилено сльозогінний газ.

Через побиття співробітник видання в той день вже не міг виконувати свої професійні обов’язки.

На думку суду, потерпілий не мав наміру знімати саме свого кривдника, а спершу просто вів відеозйомку, згідно завданню. Вже потім проводив запис подій, які відбувались. Охоронці погрожували журналісту, хоча мали змогу просто відійти в сторону, щоб не попасти в ракурс відеокамери. Вони бачили посвідчення (бейдж) потерпілого.

Обидва охоронці провину не визнали, не розкаялися та не вибачилися. Більш того, під час судового розгляду демонстрували зневажливу поведінку до потерпілого.

Згідно вироку, фігуранти визнані винними у перешкоджанні журналістської діяльності (ч.3 ст.171) та насильстві проти журналістів (ст. 345 ККУ). Але в документі зазначається, що, відповідно до п. 2 ч.1 ст. 49 КК України, особи звільняються від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення певного злочину минуло три роки. Зокрема, йдеться саме про перешкоджання роботі представників ЗМІ.

За ст. 345 ККУ фігуранти отримали два та три роки позбавлення волі, але звільнені від відбуття покарання з випробувальним терміном півтора і два роки.

За деякими даними, внаслідок вказаних подій, в той день постраждали троє представників ЗМІ, один з яких отримав черепно-мозкову травму, опіки обличчя та був доставлений до лікарні.

Інциденти в Одесі: що відомо з актуального

Наприкінці травня одеські правоохоронці викрили зловмисника, у якого була плантація коноплі. Чоловік часто цілився у перехожих з іграшкового пістолета, але догрався: поліцейські прийшли з перевіркою квартири. Окрім коноплі у помешканні знайшли і реальну зброю.

На початку червня в центрі Одеси трапилася стрілянина. Як згодом стало відомо, чоловік убив свою дружину та її охоронця, а потім вистрілив собі в голову.

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