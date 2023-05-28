Також у чоловіка, який цілився у перехожих з вікна квартири, знайшли справжню зброю.

В Одесі у чоловіка, який цілився у людей з іграшкового пістолета, знайшли справжню зброю та плантацію коноплі.

Як розповіли журналістам у прес-службі обласного управління патрульної поліції, інцидент мав місце у центрі Одеси. Зокрема, інспектори отримали виклик, що на вулиці Базарній громадянин погрожує містянам зброєю.

"За вказаною адресою патрульні знайшли чоловіка, який з вікна своєї оселі направляв зброю на перехожих. На місце події також викликали слідчих та спецпідрозділ. Чоловік зачинився в квартирі та не хотів відмикати двері", - розповіли в управлінні.

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Вже згодом, після розмови з поліцейськими, він таки відчинив двері помешкання. Як з’ясувалося, в руках "мисливець на перехожих" тримав іграшковий пістолет, проте у кімнатах квартири інспектори виявили плантації коноплі та вже розфасований канабіс. Більш того, у власника кімнатних плантацій знайшли справжню зброю та набої до неї.

Чоловіка затримали. В Одесі вже жартуують, що дивна поведінка "наркобарона" - любов до іграшок – майже зробила його героєм чергового анекдоту. Тобто, якби не грався, то й не попався б.

Це не перший такий курйозний випадок на Одещині

Кілька днів тому повідомлялося про виападок, коли поліція приїхала на виклик про сімейну сварку, а в результаті у дебошира знайшли протитанковий гранатомет, порох і наркотики.

Також днями поліцейські Одеси зняли з висоти третього поверху "жінку-павука", яка намагалася перелізти через балкон до сусідів та застрягла.

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