У реанімації помер третій учасник шокуючих подій, які сталися серед білого дня у густонаселеному районі міста.

Сьогодні стали відомі подробиці перестрілки, яка 1 червня сталася в Київському районі Одеси, та призвела до людських жертв, серед яких - відомий спортивний тренер.

Як повідомили УНІАН у правоохоронних органах, серед учасників шокуючої події - Руслан Умаров відомий тренер, очільник федерації пляжної боротьби.

"Попередньо встановлено, що він відкрив стрілянину по іномарці в якій перебувала його дружина та чоловік, який був, за деякими даними, її охоронцем. Обидва отримали смертельні вогнепальні поранення, сам спортсмен після скоєного вистрелив собі в голову. Його було доставлено до реанімаційного відділення однієї з лікарень, де він помер", - розповів правоохоронець.

За даними джерела, подружжя тривалий час разом не проживало, але жінка неодноразово скаржилася у поліцію про те, що дуже боїться чоловіка, який "погрожує та не дає спокою".

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Крім іншого, слідчим треба встановити, звідки в учасників конфлікту вогнепальна зброя. Також поки ще не зрозуміло, чи були інші учасники цих подій.

В той же час у соціальних мережах з’явилося відео, на якому вказаний тренер веде розмову нібито з донькою. На запису чутно, як він каже: "Я багато зробив, щоб мама почала мене боятися. Я така людина. Чому мені гроші приносять? Бо бояться. Ринок чого прийшов? Бо мене бояться. Магазин чомусь прийшов? Бо мене бояться".

Наявність відео підтвердив активіст Дем'ян Ганул.

"До мене потрапило відео, автор якого, донька вбитої жінки та чоловіка, який зараз у лікарні (на той момент спортсмен ще був живий, - УНІАН). З її дозволу я його публікую. Виявляється Єлена (загибла, - УНІАН) не жила з Русланом більше року, він навмисно не давав розлучення, та постійно погрожував дружині з донькою. До сьогоднішнього інциденту були спроби нападу на жінку, тому вона найняла охоронця, який також загинув", - розповів Ганул.

Дівчина стверджує, що коханця у її матері не було, але вона постійно отримувала погрози від чоловіка.

Також, за даними активіста, охоронець, який загинув, раніше був фігурантом справи, яку було відкрито по факту розбійного нападу - у 2022 році він відібрав у людини рюкзак з понад 40 тис. доларів. Нібито загиблий 0 колишній чоловік співробітниці вишу системи МВС.

Ганул називає імена, прізвища та публікує фото.

Вбивство посеред дня в Одесі: що було раніше

Нагадаємо, 1 червня близько 15:00 в Одесі, на вулиці Академіка Глушка, сталася стрілянина. Правоохоронці повідомили, що стався конфлікт між родичами, які перебували у двох автівках: дві людини загинули, одну з вогнепальними пораненнями було доставлено до лікарні.

У соцмережах почали писати, що, нібито, чоловік застрелив свою дружину та її коханця, яких застав разом.

Вас також можуть зацікавити новини: