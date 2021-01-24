Медики дають оптимістичні прогнози щодо стану підлітка.

14-річний українець Юрій, який після побиття групою невідомих у Парижі 15 січня перебував у штучній комі, починає повільно з неї виходити.

Як повідомляє "Громадське", про це його матір Наталія Крученик-Фаргат розповіла газеті Le Figaro.

Читайте такожЖитель Дніпра побив і порізав ножем брата: той не звернувся до лікарів і помер (фото)"Він повільно починає прокидатися, я бачу, що він дуже схвильований. Лікарі кажуть, що це нормально. Він досі інтубований і ще не говорив", - розповіла вона.

За її словами, лікарі починають пробудження після тижневої коми та шестигодинної операції. При цьому вони дають оптимістичні прогнози.

Наразі родина продовжує пошук свідків інциденту.

"Я розмовляла з іншими жителями мікрорайону. Вони мені підтвердили, що сюди часто приїжджають дуже агресивні банди", - зазначила Наталія Крученик-Фаргат.

Вона додала, що Юрій не мав жодних ворогів. Це підтвердили і працівники школи, де навчається юнак. Однак зауважила, що ввечері напередодні перед нападом син отримав телефонний дзвінок, який тривав декілька секунд. А на запитання про пізній дзвінок зазначив, що то "дрібниці".

Побиття 14-річного українця в Парижі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Аліна Вишневська