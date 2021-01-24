14-річний українець Юрій, який після побиття групою невідомих у Парижі 15 січня перебував у штучній комі, починає повільно з неї виходити.
Як повідомляє "Громадське", про це його матір Наталія Крученик-Фаргат розповіла газеті Le Figaro.
Читайте такожЖитель Дніпра побив і порізав ножем брата: той не звернувся до лікарів і помер (фото)"Він повільно починає прокидатися, я бачу, що він дуже схвильований. Лікарі кажуть, що це нормально. Він досі інтубований і ще не говорив", - розповіла вона.
За її словами, лікарі починають пробудження після тижневої коми та шестигодинної операції. При цьому вони дають оптимістичні прогнози.
Наразі родина продовжує пошук свідків інциденту.
"Я розмовляла з іншими жителями мікрорайону. Вони мені підтвердили, що сюди часто приїжджають дуже агресивні банди", - зазначила Наталія Крученик-Фаргат.
Вона додала, що Юрій не мав жодних ворогів. Це підтвердили і працівники школи, де навчається юнак. Однак зауважила, що ввечері напередодні перед нападом син отримав телефонний дзвінок, який тривав декілька секунд. А на запитання про пізній дзвінок зазначив, що то "дрібниці".
Побиття 14-річного українця в Парижі
- 15 січня у Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного українця. У хлопця в декількох місцях був пробитий череп, численні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Підлітка ввели у штучну кому.
- Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі УНІАН повідомив, що посольство звернулося до прокуратури Парижа у зв'язку з жорстоким побиттям неповнолітнього українця.
- Згодом у мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому зафіксовано звіряче побиття 14-річного Юрія.
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