Наразі встановлюються обставини події, її учасники та можливі свідки, а також будуть опрацьовані записи з камер відеоспостереження.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження у зв’язку з оприлюдненням відео інциденту з військовослужбовцем в районному управлінні поліції в Києві.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Київської міської прокуратури у Facebook, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури було розпочато досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовця з боку працівників поліції.

Відповідні відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України - перевищення влади або службових повноважень.

Відео дня

"У мережі інтернет розповсюджено інформацію про затримання військовослужбовця працівниками Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті та вчинення ними протиправних дій, пов’язаних зі спричиненням військовослужбовцю тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, було оприлюднено відео з приміщення територіального відділу поліції, на якому видно момент падіння військовослужбовця на підлогу.

Так, у межах слідства проводяться заходи щодо встановлення обставин інциденту, його учасників та можливих свідків. Також будуть опрацьовані записи з камер відеоспостереження у Шевченківському управлінні поліції.

Побиття військового поліціянтами у Києві - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше у мережі з'явилося відео, на якому поліцейський Шевченківського районного відділку міста Києва побив військового.

За інформацією столичних Телеграм-каналів, військового, після тяжкого поранення на фронті, направили на військово-лікарську комісію до Києва. Маючи висновок комісії, військовий квиток та квиток на потяг, військовий нібито прямував на вокзал, але його затримали за порушення комендантської години.

Чоловіка доправили до Шевченківського райвідділу і побили. На кадрах видно, як один з правоохоронців штовхає воїна у стіну, той падає на підлогу. Після інциденту бійця відпустили, але він отримав струс мозку та інші травми.

За версією поліції, оперативник звернувся до перехожого з проханням перевірити його документи та поцікавився, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години. У цей момент до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі, почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника.

Далі, зазначають у поліції, працівник поліції запросив незнайомця пройти до відділу задля перевірки його особи. Останній ігнорував вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати. Як стало відомо згодом, чоловік несе службу в одному із прикордонних підрозділів.

Цю подію було зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Також було ініційовано службову перевірку з метою надання правової оцінки діям учасників інциденту.

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