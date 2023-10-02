Підрядника робіт на шляхопроводі перевіряють в межах ще одного кримінального провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами.

Розпочато досудове розслідування за фактом обрушення конструкцій на об’єкті будівництва шляхопроводу по вул. Дегтярівській та вул. О. Довженка у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Зазначається, що відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі нагадали, що 30 вересня на об'єкті будівництва проводилися роботи з монтажу мостових балок. Близько 16:20 при встановленні сьомої балки остання втратила рівновагу, зламалася посередині та впала на сусідню конструкцію. Після цього почалась ланцюгова реакція, що призвела до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їх падіння на проїжджу частину. Обійшлось без жертв та постраждалих.

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Згідно з матеріалами слідства, реконструкцію шляхопроводу на замовлення комунальної корпорації "Київавтодор" проводить ТОВ "Росдорстрой" із залученням субпідрядних організацій.

В прокуратурі зазначають, що в межах провадження будуть призначені експертизи для встановлення причин та обставин обрушення будівельних конструкцій.

У повідомленні сказано, що дії службових осіб підрядної організації ТОВ "Росдорстрой" перевіряються в межах ще одного кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними у 2021-2023 роках на проведення капітального ремонту доріг та шляхопроводів у м. Києві шляхом завищення вартості виробів, проведення неякісних робіт та поставлення неякісних матеріалів. Сказано, що в даному кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії та тривають судові експертизи.

Обвал мосту в Києві - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в суботу, 30 вересня, в Києві на вулиці Олександр Довженка під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу під час монтажу стався обвал балок. В КМДА зазначили що жертв та постраждалих немає.

Група дорожньо-будівельних компаній RDS, яка виконує роботи з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу, пояснила причини падіння балок прогонової частини та заявила, що наслідки будуть ліквідовані за її власний рахунок.

У компанії зазначили, що під час виконання монтажу 7-ої балки в проектне положення вона втратила свою стійкість. При падінні було зачеплено частину вже змонтованої конструкції, що призвело також до порушення її стійкості та падіння інших 6-ти балок прогонової будови.

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