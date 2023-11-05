Поліція розкрила деталі інциденту та показала відео з бодікамери поліціянта.

У мережі з'явилося відео, на якому поліцейський Шевченківського райвідділку міста Києва побив військового.

За інформацією столичних Телеграм-каналів, військового, після тяжкого поранення на фронті, відправили на ВЛК до Києва. Маючи висновок комісії, військовий квиток та квиток на потяг, військовий нібито прямував на вокзал, але його затримали за порушення комендантської години.

Чоловіка доправили до Шевченківського райвідділу і побили. На кадрах видно, як один з правоохоронців штовхає воїна у стіну, той падає на підлогу. Після інциденту бійця відпустили, але він отримав струс мозку та інші травми.

Разом з тим, столична поліція також прокоментувала інцидент з поліціянтом та воїном-прикордонником. Там опублікували відео з бодікамери поліціянта. На кадрах видно, з чого розпочався конфлікт.

За версією поліції, оперативник звернувся до перехожого з проханням перевірити його документи та поцікавився, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години.

"У цей момент до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі, почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника. Працівник поліції запросив незнайомця пройти до відділу задля перевірки його особи. Втім, останній ігнорував законні вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати. Як стало відомо згодом, чоловік несе службу в одному із прикордонних підрозділів", - зазначили у поліції.

Подію зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Ініційовано службову перевірку з метою надання правової оцінки діям учасників інциденту.

Схожий інцидент

Нагадаємо, що раніше у Чорноморську Одеської області кілька чоловіків жорстоко побили військового. Постраждалого госпіталізували у важкому стані. Спочатку повідомлялося, що на військового напали кілька зловмисників, від першого удару потерпілий впав і не міг встати, але його продовжували бити.

Також повідомлялося, що у потерпілого нібито зникли банківські картки, телефон і військовий квиток. За фактом події було розпочато кримінальну справу.

Пізніше стало відомо, що за підозрою у жорстокому побитті військового затримали двох чоловіків. Постраждалий помер.

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