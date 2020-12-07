Інцидент стався під час перерви між заступником директора школи з виховної роботи та учнем 6 класу.

На Львівщині поліцейські встановлюють обставини побиття вчителькою 11-річного школяра.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Зазначається, що сьогодні, 7 грудня, під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції виявили допис із відео, на якому жінка, ймовірно, вчителька, кілька разів вдарила хлопчика. Очевидцями події були інші діти.

За цим фактом співробітники ювенальної превенції спільно зі слідчими Жовківського відділення поліції проводять перевірку.

Встановлено, що подія сталася 3 грудня у шостому класі середньої загальноосвітньої школи, розташованої в одному з сіл району.

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«Також правоохоронці встановили вчительку та 11-річного учня. На цей час із заявою про вчинення правопорушення до поліції батьки хлопчика не зверталися», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські проводять опитування учасників та очевидців події у присутності батьків та психолога для встановлення всіх обставин.

Окрім того, правоохоронці повідомили про подію працівникам Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

Як поінформували у Жовківській райдержадміністрації, подія відбулася у Потелицькій загальноосвітній школі.

«Інцидент стався під час перерви між заступником директора школи з виховної роботи та учнем 6-А класу, під час якого вчитель не сконтролювала своїх емоцій на грубе звернення учня до себе і допустила неправомірні дії щодо вказаного учня, застосувавши фізичну силу», - розповіли в РДА.

У відомстві додали, що для розгляду цього інциденту створено комісію, про результати роботи якої буде повідомлено пізніше.

Раніше скандал довкола поведінки вчительки розгорівся в Одесі: подробиці

У жовтні 2020 року вчительку одеської гімназії №4 та викладачку малювання Пірогову Раїсу Миколаївну, яка накинулася на дитину через те, що та забула альбом та відповіла педагогу українською мовою, вирішили звільнити.

У записі чути, як учитель при дітях довела дитину до сліз, а потім сказала дівчинці "не плач". Також педагог заявила, що дівчинка ставить себе вище ща всіх через те, що спілкується українською.

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Автор: Світлана Макринська