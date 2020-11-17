У Києві минулої ночі сталося зухвале пограбування іноземного студента.
Про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на власні джерела.
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Інцидент стався у Солом'янському районі на вулиці Героїв Севастополя. Жертвою нападників став громадянин Еквадору, який навчається у Києві в медичному університеті. На 22-річного хлопця напали й побили одразу восьмеро осіб. У нього забрали готівку, телефон й, навіть, куртку.
"На місце злочину виїжджала бригада швидкої допомоги. У хлопця були численні гематоми, садна і забиті місця – стан середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
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