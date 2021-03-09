Провідниця виявила у вагонах зірвані штори та купи сміття.

Юні гімнасти з Дніпра, що їхали на змагання в Одесу, залишили після себе суцільний безлад.

Відео в мережу виклала провідниця поїзда.

Інцидент трапився в поїзді №53 сполученням "Дніпро-Одеса" ще 5 березня. Спортсмени викупили кілька купе у вагоні.

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"Щойно покинули вагон юні таланти - гімнасти. Подивіться, що залишили після себе. Спасибі вам, дітки та керівники групи. Але коли заходите у вагон - вимагаєте чистоти, уваги і турботи. Удач і перемог вам в майбутньому... ми ж йдемо в Європу", - прокоментувала побачене провідниця поїзда.

У мережі бурхливо відреагували на хуліганство спортсменів: «Нести в купе провідника ліжко необов'язково, але скласти у себе в купе і хоча б зібрати сміття, а ще краще винести, не дуже важко», «Їхали свині», «А потім з цих "гімнастів" виростає бидло, яке вважає, що йому все дозволено. Такі "гімнасти" у дворах і лавки ламають, і пам'ятники паплюжать. І чим далі, тим більше! Починається з малого", - коментували користувачі.

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Автор: Денис Прядко