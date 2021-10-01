За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Повідомлено про підозру 74–річному мешканцю Києва, який вчинив розпусні дії відносно малолітньої дитини.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, згідно з матеріалами слідства, в серпні 2021 року чоловік запросив до себе додому 8-річну дівчинку, яка проживала по сусідству, щоб допомогти обробити рану на її коліні.

"Ввійшовши в довіру, чоловік сказав їй сісти йому на коліна, після чого з метою задоволення власних статевих потреб почав торкатись малолітньої дівчинки та вчинив відносно неї розпусні дії", - йдеться у повідомленні.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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За вчинене (ч. 2 ст. 156 КК України) чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, в одному з розважальних комплексів у Рівненській області згвалтували дівчинку-підлітка. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

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Автор: Тетяна Герасименко