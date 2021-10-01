Під час статевого акту вона кричала, благала цього не робити, казала, що в неї є дитина, чоловік, однак гвалтівник не зупинився.

У Волинській області неподалік одного з сіл Локачинського району чоловік зґвалтував дівчину, якій перед цим саме зробили гінекологічну операцію.

Локачинський районний суд Волинської області засудив нападника до 3 років та 8 місяців в'язниці, повідомляє ТСН.

Як розповіла дівчина, в день зґвалтування вона повернулася додому після гінекологічної операції, випила знеболювальне та вирішила сходити до бабусі.

Ґвалтівник перестрів її в безлюдному місці й поцікавився, де її чоловік. Почувши у відповідь, що той за кордоном, нападник запропонував постраждалій випити пива, проте вона відмовилася.

Агресор почав чіплятися, дівчина спершу змогла вирватися, однак раптове падіння не дозволило їй втекти. Тоді вона заговорила про свого чоловіка, і тимчасово нападник заспокоївся, проте вже дорогою в село схопив її та зґвалтував.

"Під час статевого акту вона кричала, казала, щоб він не робив цього, що в неї є дитина, чоловік, що сьогодні вона робила гінекологічну операцію, однак обвинувачений не зважав, закривав її рот рукою, погрожував", - зазначається в рішенні суду.

Читайте такожНа Закарпатті троє неповнолітніх зґвалтували 14-річну дівчинуЗрештою дівчині вдалося вирватися після обіцянки, що нікому не скаже про свого ґвалтівника. Однак у селі вона звернулася до правоохоронців.

Навіть під час слідства підозрюваний погрожував своїй жертві та намагався підкупити грошима. Свою вину чоловік повністю не визнав. За його словами. він був п'яний, а дівчина буцімто сама погодилася на статевий акт, бо "його боялася".

Раніше в Києві 74-річний чоловік запросив до себе додому восьмирічну дівчинку і вчиняв щодо неї розпусні дії. А в Маріуполі чоловік вколов дівчині психотропи та зґвалтував.

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Автор: Катерина Комолова