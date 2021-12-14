Наймолодшій з них було всього 6 років.

У Дніпропетровській області судитимуть мешканця міста Кам'янське, який протягом 10 років ґвалтував власних доньок.

Про це повідомляють у прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, 44-річний батько трьох дівчат 2004, 2007 та 2009 років народження, протягом 10 років періодично вчиняв над ними сексуальне насильство.

Щоб діти мовчали, він погрожував позбавити їх їжі та помістити до дитячого будинку.

Читайте такожНаїзд на пішоходів у Луцьку: 16-річному водію обрали запобіжний захід (відео)Відзначається, що наймолодша донька на момент насильства ледь досягла 6-річного віку.

Кам’янською окружною прокуратурою передано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка (частини 4,6 статті 152 та частина 3 статті 153 Кримінального Кодексу України).

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області до 15 років тюрми засудили чоловіка, який роками катував та ґвалтував своїх дітей.

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Автор: Людмила Жерновська