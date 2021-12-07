Запобіжний захід обрано у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Офісу генерального прокурора та співробітників Нацполіції мешканцю Черкаської області повідомлено про підозру у розбещенні та ґвалтуванні 7-річної дівчинки, а також виготовленні й розповсюдженні зображень порнографічного характеру за її участі.

Про це повідомляють у прес-службі Офісу генпрокурора.

Читайте такожВ Україні на 53% виросла кількість заяв про домашнє насильство, - МВСЗа даними слідства, підозрюваний, який є родичем дівчинки, користувався її безпорадністю. Він ґвалтував дитину та неодноразово виготовляв фото- та відеоматеріали за її участі. Дитячу порнографію зберігав та збував на форумах мережі "DarkNet".

Під час обшуку на його комп’ютері правоохоронці виявили порноконтент за участі малолітньої дитини, у тому числі відео її ґвалтування.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, за даними опитування дослідницької агенції Fama, близько 4% українців стали жертвами зґвалтування у дитинстві, а 23% постраждали від сексуального насильства та домагань.

Опитані вважають, що здебільшого вчиняють сексуальне насильство щодо неповнолітніх незнайомці (62%), некровні родичі (41%), друзі/однокласники (33%) та інші знайомі (32%). Втім, за даними організації RAINN, у 8 з 10 випадків сексуальне насилля вчиняється тим, хто добре знає жертву.

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Автор: Екатерина Малюга