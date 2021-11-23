Чоловік роками знущався зі своїх дітей та катував їх.

У Хмельницькій області до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який роками катував та ґвалтував своїх дітей. Донька засудженого навіть намагалася вкоротити собі віку.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство з’ясувало, що чоловік впродовж 5 років ґвалтував свою доньку. Вперше він познущався з неї у віці 11 років. Через це дівчина намагалась вчинити самогубство.

Читайте такожНа Полтавщині знайшлася дівчина, яка зникла безвісти: її викрали та зґвалтувалиЖертвою горе-батька став й старший син. Чоловік регулярно бив його, зокрема обпік його жаром із печі та посеред зими на ніч замкнув у холодному підвалі.

Крім того, чоловік змушував дітей вживати канабіс.

На сполох забили вчителі, які у травні 2021 року помітили на тілі хлопця травми. Правоохоронці негайно розпочали розслідування.

Чоловіку інкримінували ч.3, 4 ст. 152, ч.2 ст. 156, ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 146, ч.1 ст. 309, ч.1 ст. 315 Кримінального кодексу України. Славутський міськрайонний суд визнав його винним та засудив до 15 років позбавлення волі.

Зазначається, що відомості про чоловіка будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі судитимуть чоловіка за зґвалтування 7-річної падчерки. Слідством встановлено, що з початку 2020 року по червень 2021 року зловмисник систематично ґвалтував дитину. Чоловік робив це, користуючись безпорадним станом дитини, яка фізично не могла чинити опір і не розуміла суті того, що відбувається.

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Автор: Марта Гичко