Працівники до того ж пішли робити зауваження дитині.

У Києві похід двох подруг до ресторану з дитиною закінчився фізичними травмами і зіпсованим настроєм.

Про це повідомила керівниця департаменту зі зв'язків з громадськістю у "Епіцентр К" Юлія Чудновець у Facebook.

Чудноведь разом з подругою і своєю дочкою відвідала ресторан Mirali Restaurant на вулиці Межигірській. Підлога в закладі була настільки слизькою, що обидві жінки впали, і одна з них травмувалася після падіння.

"На вулиці в цей день було мокро, тож ще на вході я зробила красивий балетний елемент на підборах, втримавшись на ногах лише схопившись за руку малої. … А подружка вирішила "гульнути по повній" та впала зламавши три передніх зуби", - пише Чудновець.

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Водночас працівники ресторану не тільки не перепросили травмовану жінку, а й пішли робити зауваження дитині, чим довели її до сліз.

"Моя Аля (дитина Чудновець - УНІАН) втомилася та зсунула два стільці, щоб лягти. Підійшла офіціантка та попросила, аби я посадила дитину на одному стільці. … Офіціантка вирішила поговорити напряму з малою. Аля сіла рівно. А коли пішла офіціантка розплакалася", - пише жінка.

Зрештою ресторан неодноразово контактував з відвідувачкою - запрошували на вечерю і перепрошували через зауваження дитині.

З ситуацією зі слизькою підлогою ресторан так і не розібрався, хоча міг через це отримати судовий позов, акцентує Чудновець.

"Грошей не вимагаю. У них є час перекласти плитку, поки ще хтось не вбився. … І якби на нашому місці був адвокат це закінчилося б позовом, а не постом", - резюмувала вона.

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