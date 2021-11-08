Загиблого знайшли через добу після зникнення.

Заступник директора Львівського Історичного музею Юрія Сілецького виявили мертвим. Він зник ще 6 листопада.

Про це повідомила заступник директора Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького Леся Гарасим у Facebook.

"Нас, здавалося б, цілий Всесвіт - а як миттєво применшували від цієї новини... Дорогі друзі, знайомі, рідні – всі, хто знає Юрія Сілецького. Він пішов у засвіти. На жаль. Подробиць поки немає. І чи потрібно...", - йдеться в повідомленні

Сілецький 6 листопада виїхав з дому у Винниках. Він прямував до Тернополя. Відтоді загиблий не виходив ні з ким на зв'язок. 38-річного чоловіка оголосили в розшук 7 листопада.

Читайте такожУ Харкові жінка в неадекватному стані вилізла на електроопоруСілецького знайшли в авто. На місці події працювали правоохоронці. Наразі будь-яких подробиць смерті немає. У загиблого залишилася дружина та двоє дітей.

Як раніше повідомляв УНІАН, у передмісті Одеси виявили мертву жінку. Загиблу знайшли вранці на автодорозі Одеса-Київ біля села Нерубайське Одеського району. Пошкодження на її тілі схожі на поранення, отримані в результаті ДТП. Також поруч з тілом виявили уламки деталей автомобіля.

Автор: Анастасія Горбачова