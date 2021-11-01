Особа загиблої встановлюється.

У передмісті Одеси на трасі виявили мертву жінку.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, загиблу знайшли сьогодні вранці на автодорозі Одеса-Київ біля села Нерубайське Одеського району.

Відзначається, що пошкодження на її тілі схожі на поранення, отримані в результаті ДТП. Також поруч з тілом виявили уламки деталей автомобіля.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють особу жінки, а також тих, хто може бути причетний до її загибелі.

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Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліція просить відгукнутися очевидців події.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області два 15-річних підлітки зіткнулися на мопедах, один з них загинув.

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Автор: Лариса Козова