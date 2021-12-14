Зловмисником виявився 37-річний уродженець Луганщини, який зараз проживає у Київській області.

Поліція Київської області затримала озброєного зловмисника, який сьогодні близько 12:00 у с. Софіївська Борщагівка здійснив кілька пострілів в напрямку людей, після чого зачинився в одній із квартир багатоповерхівки.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, чоловік стріляв по робітниках, які приїхали проводити роботи поряд з його будинком.

Читайте такожПід Дніпром у лісосмузі знайшли тіло вбитого військовогоПовідомляється, що на місце одразу виїхала група реагування патрульної поліції, спецпризначенці, кримінальна поліція та керівництво поліції Київщини.

Правоохоронці попередили мешканців про небезпеку та провели блокування місцевості. Було терміново введено спецоперацію та проведено штурм квартири.

Деталі інциденту

"Бійці спецпідрозділу КОРД виламали двері та затримали зловмисника. Як виявилося, чоловік переміщувався між двома квартирами, в одній була зброя, а в іншій знаходився стрілок", - розповів очільник обласної поліції Андрій Нєбитов.

Зловмисником виявився 37-річний уродженець Луганщини, який зараз проживає на Київщині.

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Автор: Тетяна Герасименко