Найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи, слідчі клопочуть про тримання під вартою.

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у побитті громадської активістки в Дніпрі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Зухвале побиття громадської активістки у Дніпрі розкрито. Двох підозрюваних затримано... Ми встановили особи причетних до злочину практично відразу. Це двоє мешканців Дніпропетровщини 36-ти та 28-ми років. Впродовж декількох днів поліцейські цілодобово стежили за їх пересуванням і в слушний момент затримали", - розповів він.

Клименко додав, що потерпіла впізнала нападників.

Читайте також"Це дно": у Кривому Розі вандали осквернили братську могилу воїнів Другої світової (фото)"Найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи. Слідчі поліції клопочуть виключно про тримання під вартою. Наразі затримані співпрацювати зі слідством відмовляються", - зауважив голова Нацполіції.

Решту деталей, зазначив він, згодом надасть поліція Дніпропетровської області.

16 липня відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області повідомив, що у Дніпрі поліція кваліфікувала жорстоке побиття місцевої активістки як замах на умисне вбивство.

Що відомо про напад

Злочин стався 15 липня близько 20:00 у під'їзді будинку в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. Двоє невідомих напали на жінку, 1984 року народження, побили її та втекли з місця злочину.

За даним фактом слідчими відкрито було кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Розпочато досудове розслідування.

У поліції додали, що розглядають всі версії злочину, однією з яких є громадська діяльність потерпілої.

Потерпілою внаслідок нападу невідомих виявилася місцева активістка Наталія Ешонкулова. У Facebook вона розповіла, що у неї зламаний ніс, вибиті зуби та струс мозку.

Ешонкулова вважає, що до її побиття причетні люди бізнесмена Олександра Петровського, відомого на прізвисько "Нарік".

Вона також зазначила, що у нападників були ножі та заточки, і якби не сусідка, її б вбили.

Автор: Таня Поляковська