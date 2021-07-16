Жінка впевнена, що напад пов'язаний з її роботою.

Правозахисницю Наталія Ешонкулову жорстоко побили двоє чоловіків у Дніпрі 15 Липня. У жінки зламаний ніс, вибиті зуби та струс мозку.

Про це постраждала розповіла в Facebook.

На жінку напали в під'їзді її будинку. За її словами, сусідка злякала нападників, інакше вони б її вбили. Чоловіки били правозахисницю ногами по обличчю та голові.

Наталя пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю. Вона вважає, що до її побиття причетні люди бізнесмена Олександра Петровського, відомого як "Нарік".

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"Мені дуже боляче і страшно. Допоможіть мені! Я хочу правосуддя", - сказала правозахисниця.

Пізніше вона записала ще одне відео, але вже з машини "швидкої допомоги", коли її везли в лікарню.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Верховній Раді жінка, яка представилася журналісткою, напала на депутатів з фракції "Слуга народу" з кулаками.

На брифінг вийшли депутати від "СН" Микита Потураєв, Тетяна Циба, Єгор Чернєв, Вікторія Підгірна та Єлизавета Богуцька.

Жінка, яка перебувала в зоні для журналістів, підійшла до депутатів і почала сперечатися, а потім і бити депутатів. Зокрема, вона побила Потураєва сумкою.

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Автор: Анастасія Горбачова