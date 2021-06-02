За словами чоловіка, його залякували, тримали за ноги та вибивали зізнання просто у поліцейському відділку.

Інкасатор звинувачує поліцейських з Сумської області у залякуванні та побитті.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За словами чоловіка, його залякували, тримали за ноги та вибивали зізнання просто у поліцейському відділку. Зі струсом головного мозку та численними синцями він нині у лікарні.

31-річного інкасатора із Шостки запідозрили у крадіжці касети з 10 тисячами гривень з терміналу самообслуговування. Його запросили начебто для опитування до поліції. Звідти він вийшов уже побитий, з підписаним власноруч зізнанням у злочині, якого, переконує, не скоював.

В поліції всі звинувачення в побитті відкидають. Твердять, що підозрюваний намагається спростувати своє визнання в крадіжці.

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Автор: Денис Прядко