Інкасатор звинувачує поліцейських з Сумської області у залякуванні та побитті.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
За словами чоловіка, його залякували, тримали за ноги та вибивали зізнання просто у поліцейському відділку. Зі струсом головного мозку та численними синцями він нині у лікарні.
31-річного інкасатора із Шостки запідозрили у крадіжці касети з 10 тисячами гривень з терміналу самообслуговування. Його запросили начебто для опитування до поліції. Звідти він вийшов уже побитий, з підписаним власноруч зізнанням у злочині, якого, переконує, не скоював.
В поліції всі звинувачення в побитті відкидають. Твердять, що підозрюваний намагається спростувати своє визнання в крадіжці.
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