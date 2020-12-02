Елемент бетонних сходів зірвався із мостового крана і впав на працівника з України.

У Польщі на будівництві загинув українець.

Читайте такожУ польському Жешуві поранили українських студентів: дипломати звернулися до поліціїЯк повідомляє Польське радіо, трагедія трапилася сьогодні вранці на одній із фірм у місті Озімек в Опольському воєводстві.

Як повідомили у Державній пожежній службі міста Ополє, бетонний елемент сходів був на мостовому крані. У певну мить вантаж зірвався із кріплень та впав на працівника, який стояв під ним.

На місце викликали швидку допомогу та декілька бригад рятувальників. Попри рятувальні заходи, врятувати життя громадянину України не вдалося.

Прокуратура та Державна інспекція праці розслідують обставини та причини трагедії.

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Автор: Віталій Саєнко