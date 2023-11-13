Обох підозрюваних вже взяли під варту, їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще двох агентів РФ.

Вони збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та наслідки повітряних атак Росії у Києві та Черкасах, повідомляє СБУ. За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української протиповітряної оборони, у тому числі переданих США зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Також зловмисники виїжджали на місця повітряних ударів агресора та фотографували там наслідки ворожих "прильотів". Приховані фотознімки робили з різних ракурсів та прив’язкою до місцевості.

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Зокрема, правоохоронцям відомо, що після ракетної атаки РФ по Черкасах 21 вересня жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику, громадянину РФ, який проживає в Києві.

В СБУ розповіли, що після отримання "звіту" з уточнювальними даними щодо наслідків ураження киянин намагався виїхати до Росії через територію ЄС як особа непризовного віку.

Однак його вдалося затримати, хоч й вже після того, як чоловік придбав квитки до однієї з європейських країн.

Як встановили правоохоронці, затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного із Чернігівських закладів вищої освіти. У 2015 році він виїздив до тимчасово окупованого Криму, де й отримав російський паспорт.

Невдовзі чоловік повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення Росії розпочав приховано відстежувати місця базування ЗСУ в столиці.

Під час обшуків у помешканнях обох затриманих правоохоронці знайшли заборонену символіку Росії, сувенірну продукцію з фотографіями російського диктатора Володимира Путіна. У киянина також знайшли паспорт громадянина РФ.

Наразі дії затриманих кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ) та чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Й жінку, й чоловіка взято під варту, їм загрожує до 8 років тюрми.

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Як повідомляв УНІАН, на Чернігівщині до 8 років увʼязнення засудили жінку, яка здавала ворогу позиції ЗСУ. Упродовж серпня-вересня 2022 року - вже після звільнення Чернігівської області від окупації - жінка продовжила активно співпрацювати з ворогом.

Вона збирала дані про рух та розташування підрозділів і техніки ЗСУ, а також про об’єкти критичної інфраструктури, та за гроші відправляла їх представнику РФ.

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