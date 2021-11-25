Інформаційні диверсії проти України здійснювалися за допомогою понад 20 тисяч фейкових акаунтів.

На Херсонщині правоохоронці викрили потужну ботоферму, яка діяла в інтересах спецслужб РФ.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, зловмисники проводили спеціальні інформаційні операції для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.

Зокрема, для реалізації підривної діяльності вони створили понад 20 тисяч фейкових акаунтів у соцмережах, форумах та популярних месенджерах.

"Через анонімні профілі поширювали дезінформацію про внутрішню ситуацію у нашій країні. Крім того, зловмисники розсилали неправдиві повідомлення щодо "мінування" інфраструктурних об’єктів на території регіону", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Одесі чоловік намагався відправити поштою партію психотропівЗа даними слідства, до організації ботоферми причетні декілька місцевих жителів. Технологічне обладнання встановили за адресами свого проживання.

Для маскування акаунтів зловмисники використовували спеціальні телекомунікаційні пристрої. Оплату від своїх "кураторів" вони отримували через заборонені російські платіжні системи.

Під час обшуків за адресами перебування організаторів протиправної діяльності у Херсонській області правоохоронці виявили понад 3 тисячі сім-карток, комп’ютерну техніку із доказами незаконних дій.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочину та обрання судом мір запобіжних заходів.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Раніше експерт розповів, що пропагандистський бот приходить в український сегмент соцмереж, як жіночка "за 50" і веде підривну роботу.

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Автор: Світлана Макринська