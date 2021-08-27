Постачальник знав, що технічні характеристики товару не відповідають ДСТУ та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів.

У Києві підприємець підозрюється у привласненні та розкраданні бюджетних коштів, мова йде про майже 800 тисяч гривень. За результатами проведених слідчих дій встановлено, що він постачав військовим неякісні м'ясні консерви, знаючи про їх недоліки.

Прес-служба Київської міської прокуратури повідомляє, що кримінальна справа порушена за (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що між фізичною особою-підприємцем та військовою частиною був укладений договір на закупівлю 10 тис. кг м’ясопродуктів (консерви м’ясні) для військовослужбовців.

Постачальник, певно знаючи, що технічні характеристики товару не відповідають ДСТУ та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передав військовій частині цей товар. Надалі посадові особи військової частини провели розрахунок з продавцем.

Відповідно до експертного висновку Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи поставлені м’ясні консерви не відповідають вимогам ДСТУ. Внаслідок цього державному бюджету завдано збитків у розмірі майже 800 тис. грн.

Читайте такожНа трасі Київ-Харків навантажена вантажівка "лягла догори ногами" та заблокувала дорогу (фото)У межах розслідування вказаного кримінального провадження також перевіряється причетність групи підприємців до постачання іншої неякісної продукції військовослужбовцям.

З метою збору та фіксації доказів вчинення кримінальних правопорушень, а також відбору зразків продукції, поставлених на виконання інших договорів, 26 серпня 2021 року на підставі ухвал суду на підприємствах проведено обшуки.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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Автор: Лариса Бекета