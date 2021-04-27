Підліток, якого підозрюють у вбивстві своїх батьків та молодшого брата в Києві, не перебував на обліку у правоохоронців, в поле зору поліції він потрапив вперше.
Читайте такожПриставив пістолет до скроні: одесит погрожував вбити стоматолога через плач доньки (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
За словами сусідів, в родині часто відбувалися сварки.
Наразі хлопця допитують правоохоронці з психологом.
Потрійне вбивство у Києві: що відомо
У Києві затримали 16-літнього підлітка за підозрою у скоєнні потрійного вбивства.
Повідомлялося, що хлопець завдав власним батькам та 8-річному брату численних ножових поранень, від яких останні загинули на місці події.
Розпочато кримінальне провадження.
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