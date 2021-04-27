Підозрюваного у вбивстві хлопця допитують поліцейські з психологом.

Підліток, якого підозрюють у вбивстві своїх батьків та молодшого брата в Києві, не перебував на обліку у правоохоронців, в поле зору поліції він потрапив вперше.

Читайте такожПриставив пістолет до скроні: одесит погрожував вбити стоматолога через плач доньки (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За словами сусідів, в родині часто відбувалися сварки.

Наразі хлопця допитують правоохоронці з психологом.

Потрійне вбивство у Києві: що відомо

У Києві затримали 16-літнього підлітка за підозрою у скоєнні потрійного вбивства.

Повідомлялося, що хлопець завдав власним батькам та 8-річному брату численних ножових поранень, від яких останні загинули на місці події.

Розпочато кримінальне провадження.

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Автор: Катерина Шварц