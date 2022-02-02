В обласному центрі постраждали двоє дівчаток та один дорослий.

У Кропивницькому рятувальники ліквідували пожежу у 9-поверхівці, в результаті інциденту одна людина загинула, троє – постраждали.

За інформацією ДСНС, 2 лютого о 15:59 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 2-му поверсі 9-поверхового житлового будинку по вул. Попова.

Зазначається, що о 16:44 пожежу локалізовано на площі 60 м. кв, а о 17:03 – ліквідовано.

"Внаслідок події загинула одна людина та три особи постраждали, з них дві дитини. Руйнувань несучих конструкцій немає", – йдеться у повідомленні.

За інформацією "Суспільного", у багатоповерхівці стався вибух.

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За словами директора дитячої обласної лікарні Василя Хорощака, постраждалими виявилися дівчата 13 і 8 років. Молодша дівчинка перебуває у відділенні реанімації, у неї опіки 30% поверхні тіла. Її стан середнього ступеню тяжкості.

Нагадаємо, вранці 28 січня в житловому будинку на вул. Івана Франка в Запоріжжі стався вибух, внаслідок якого було зруйновано сім квартир. На місці загинула 76-річна жінка, ще дві особи – постраждали.

Згодом кількість жертв вибуху в Запоріжжі зросла – у лікарні померла ще одна жінка.

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