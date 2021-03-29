Пожежа сталася учора ввечері у с. В’язівок Павлоградського району.

На Дніпропетровщині 28 березня внаслідок пожежі у житловому будинку загинули троє осіб.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася учора ввечері у с. В’язівок Павлоградського району.

"За вказаною адресою направлено відділення 27-ої державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, а також вогнеборців місцевої пожежної команди", - сказано у повідомленні.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить дах, домашнє майно та сміття всередині одноповерхового будинку на загальній площі 60 кв.м.

Зазначається, що у помешканні вогнеборці виявили тіла загиблих чоловіка та жінки. Пізніше виявлено тіло ще однієї загиблої жінки.

За даними ДСНС, до гасіння займання залучено 7 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Пожежу локалізували о 23:23 та ліквідували о 00:29.

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Автор: Вікторія Токарєва