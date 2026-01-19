'ПриватБанк' знизив ціну долара і євро: свіжий курс валют на 19 січня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,67 грн, а євро – 50,76 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 19 січня, подешевшав на 15 копійок і становить 43,60 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 20 копійок і становить 50,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,00 гривні, а євро - за курсом 49,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок знизився на 19 копійок до 43,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 25 копійок і складає 50,76 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 19 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,41 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара (попередній рекорд було встановлено 16 січня – 43,39 грн/дол.)

Щодо євро гривня залишилася на попередньому рівні: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,44 гривні за один євро.

Директор з продажів банку "Авангард" Юрій Крохмаль пояснив, що для початку року підвищений попит на валюту досить звична справа, що безпосередньо впливає на девальвацію національної валюти. За його словами, це зумовлено бажанням імпортерів закрити зобовʼязання за минулорічними поставками та передноворічними продажами, а також значним обсягом гривневої ліквідності, що потрапляє на ринок унаслідок бюджетних витрат наприкінці року.

