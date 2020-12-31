Як стало відомо, пожежа виникла в одній із квартир 9-поверхового житлового будинку.

У Києві на вул. Миколи Закревського, 27/2, що у Деснянському районі, горіла багатоповерхівка.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві на своїй сторінці у Facebook.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 30 грудня о 21:56. Чорний густий дим було видно з вікна 8-го поверху.

На місце події прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як стало відомо, пожежа виникла в одній із квартир 9-поверхового житлового будинку на площі 15 кв.м з розповсюдженням вогню на загальний коридор, розміром 4 кв.м.

О 22:25 пожежу було локалізовано, а о 22:29 – ліквідовано. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили потерпілого та передали лікарям швидкої допомоги.

На місці пожежі працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

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Автор: Денис Прядко