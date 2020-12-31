У Києві на вул. Миколи Закревського, 27/2, що у Деснянському районі, горіла багатоповерхівка.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві на своїй сторінці у Facebook.
Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 30 грудня о 21:56. Чорний густий дим було видно з вікна 8-го поверху.
На місце події прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як стало відомо, пожежа виникла в одній із квартир 9-поверхового житлового будинку на площі 15 кв.м з розповсюдженням вогню на загальний коридор, розміром 4 кв.м.
О 22:25 пожежу було локалізовано, а о 22:29 – ліквідовано. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили потерпілого та передали лікарям швидкої допомоги.
На місці пожежі працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.
Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.
Читайте такожНа Київщині в будинку згоріли три людини (фото)
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Києві горів психоневрологічний диспансер, пацієнти ховались під ліжками (фото)
- У Дніпропетровській області під час руху загорівся автобус із пасажирами (фото)
- Під Полтавою загорівся вагон поїзда, загинули дві людини (фото, відео)
- На Одещині через новорічну гірлянду згорів житловий будинок
- У Рівному горів ТРЦ, всередині якого були діти (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram