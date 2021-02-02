Пожежу влаштував 37-річний чоловік, озброєний ножем і сокирою.

Рятувальники ліквідували пожежу у торговельному центрі "Епіцентр" у місті Первомайськ Миколаївської області.

Про це повідомляється на сторінці ДСНС України у Facebook.

"О 18:30 пожежу в будівлі ТЦ "Епіцентр" у м. Первомайськ ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

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Пожежа в епіцентрі в Первомайську

Сьогодні стало відомо, що в місті Первомайськ Миколаївської області рятувальники ліквідують пожежу в торговому центрі "Епіцентр".

За даними поліції, пожежу влаштував 37-річний чоловік, озброєний ножем і сокирою. Він поранив у сутичках двох охоронців, але його затримали.

Його дії слідчі Первомайського районного відділу поліції кваліфікували за ч.2 ст. 194 КК України "Умисне знищення або пошкодження майна" та ч. 2 ст. 15 П. 1 ч. 2 ст. 115 КК України "Замах на умисне вбивство". За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

В "Епіцентрі" заявили, що паліїв у Первомайську було двоє: другого шукають правоохоронці.

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Автор: Світлана Закелова