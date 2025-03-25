Тартуський повітовий суд визнав його винним у держзраді.

У Естонії засудили до 15 років позбавлення волі естонсько-російського громадянина Андрія Макарова, який минулого року підпалив у місті Тарту автівку з українськими номерами.

Як повідомляє ERR, чоловік вчинив злочин з допомогою громадянина Білорусі Станіслава Маркіна, який визнав провину. Крім того, Макаров написав на капоті автомобіля слово "KOOS" (естонська політична партія, - УНІАН). Чоловіки зняли підпал автівки на відео та опублікували його в мережі.

За даними суду, Макаров пройшов підготовку в Головному розвідувальному управлінні Росії, завдання підпалити автівку йому дав Генеральний штаб Збройних сил РФ. Головний прокурор Південної окружної прокуратури Кретель Тамм назвав його дії гибридною атакою на країну:

Відео дня

"Це не просто спалення автомобіля з метою пошкодити або знищити чиєсь майно, а фактично була ціла інсценізація навколо спалення автомобіля, відео було змонтовано так, ніби повідомлення і акт були зроблені і представлені естонським політичним об'єднанням KOOS".

Крім того, за даними газети Postimees, з 2022 року Макаров кілька разів передавав російській владі інформацію про військову техніку союзників Естонії. ЗМІ також повідомляють, що росіянина звинувачили в стеженні за колишнім російським військовослужбовцем, який утік із Росії та проживав у Литві.

Суди в Естонії

Як відомо, країна активно підтримує Україну у війні з Російською Федерацією, а також посилює власну оборону на випадок російської агресії.

Публічне схвалення або виправдання агресії, воєнних злочинів чи геноциду може бути підставою для кримінального переслідування.

У 2022 році в Естонії судили чоловіка, який наступив на прапор України та витер ним ноги. Пізніше стало відомо про суд над чоловіком, який публічно підпалив український прапор.

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