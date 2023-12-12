Разом з лідером кримінального угрупування на 10 років можуть сісти шість виконавців.

Правоохоронці за підпали одеських квартир затримали чоловіка, який у кримінальних кругах Київщині відомий як "Путін". Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, затримано злочинне угруповання за серію підпалів квартир в Одесі.

Зокрема, у листопаді четверо найманців підпалили автомобільні шини біля дверей двох квартир у багатоповерхівках в Київському районі міста. Мешканці будинків самостійно загасили вогонь та звернулися до правоохоронних органів. Співробітники поліції та прикордонники встановили підозрюваних, розшукали та затримали їх у квартирі, яку вони орендували в Одесі.

Як уточнили правоохоронці, затримання сталося у день другого підпалу, який вчинили зловмисники, - були затримані троє киян та херсонець. Встановлено, що вони діяли "на замовлення" та розподілили між собою ролі. Один із них виконував функції водія, двоє – безпосередньо вчиняли підпал, використовуючи заготовлені шини й паливно-мастильну суміш.

Відео дня

Вони також фільмували "процес" на мобільний телефон, щоб мати підтвердження виконання замовлення. Ще один фігурант у момент вчинення злочину спостерігав за під’їздом будинку й у разі появи сторонніх людей повинен був повідомити про це спільникам.

Поліцейські провели обшуки в одеській квартирі зловмисників та в автомобілі, на якому вони пересувалися. Вилучено речі, що становлять інтерес для слідства. Це одяг, мобільні телефони з сім-картками, ємності з паливно-мастильними речовинами, а також корпус ручної гранати з запалом. Під час огляду мобільних телефонів фігурантів, в одному з них було відео вчинення підпалу, яке вони відправили месенджером організатору злочину.

"Замовник пообіцяв їм за "роботу" чотири тисячі доларів", - розповіли у главку.

Йдеться, що за кілька днів потому ще двоє жителів Київщини облили легкозаймистою речовиною і підпалили двері двох квартир у багатоповерхівках Приморського та Київського районів Одеси. На щастя, і цього разу громадяни вчасно помітили загоряння і загасили їх. Підпалювачів оперативно викрили та затримали.

За даними прес-служби, в ході розслідування поліцейські встановили організатора підпалів. Ним виявився житель Київської області на прізвисько "Путін". Він підшукував виконавців, надавав їм адреси, вказівки та поради щодо механізму вчинення злочинів.

В поліції стверджують, що за двома фактами підпалів вже повідомлено про підозру. Суд обрав всім сімом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Водночас ідеться, що двоє підпалювачів наразі вийшли під заставу, а ще четверо разом з "Путіним" залишаються під вартою. Нині слідчі встановлюють мотиви злочинів та інших причетних до підпалів. Усій злочинній групі загрожує до десяти років позбавлення волі.

Підпали в Україні

У листопаді на Харківщині чоловік облив дітей бензином і підпалив. У селі Станичне четверо дівчат та хлопець сиділи за столиком у магазині-кавʼярні. З записів відеокамер видно, як чоловік чіпляється до компанії, виливає на дітей рідину та підпалює. Спалахнуло миттєво, але підліткам вдалося втекти. За даними медиків, вони не постраждали. Правоохоронці повідомили, що нападник був нетверезий і його затримали.

Також УНІАН повідомляв, що 30 вересня поблизу села Стримба Івано-Франківської області сталася розгерметизація нафтопроводу діаметром 150 мм з послідуючим розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв. та горінням, а також з розповсюдженням вогню на приватний будинок. Серед причин пожежі розглядають підпал.

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